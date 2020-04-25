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روحاني: نتابع التحركات الأمريكية بدقة لكن لن نكون البادئين بأي حرب

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روحاني: نتابع التحركات الأمريكية بدقة لكن لن نكون البادئين بأي حرب
Reuters Brendan McDermid
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ترصد التحركات الأمريكية بدقة، لكنها لن تكون البادئة بأي حرب أو توتر في المنطقة.

جاء هذا التصريح خلال اتصال هاتفي بين روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت.

وأضاف روحاني أن ضمان الأمن الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة نفسها.

وفي وقت سابق أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عن توجيه أوامر للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن إيران أو سفنها.

المصدر: RT

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