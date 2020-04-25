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موسكو: واشنطن تطمس بتهديداتها لطهران الخط بين الدفاع عن النفس واستخدام القوة بلا مبرر

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موسكو: واشنطن تطمس بتهديداتها لطهران الخط بين الدفاع عن النفس واستخدام القوة بلا مبرر
Reuters Dalton Swanbeck U.S. Navy
سفينة حربية أمريكية في الخليج - صورة أرشيفية
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أعربت الخارجية الروسية اليوم السبت، عن قلقها إزاء التهديدات الأمريكية الأخيرة الموجهة إلى إيران في منطقة الخليج، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي التصعيد.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن موسكو تابعت بعناية التصريحات الصادرة بهذا الشأن في الأيام الأخيرة على لسان كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه أمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية في الخليج.

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وأشار ريابكوف إلى أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعبر هذه التصريحات "يطمسون عمدا الخط الفاصل بين الحق المشروع في الدفاع عن النفس وبين التهديد باستخدام القوة في الحالات التي لا أساس فيها للجوء إلى هذا الحق".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن هذا أسلوب يتسبب في حالة من عدم اليقين في المجتمع الدولي، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن انتهاج سياسة "إثارة الأعصاب" والسعي عمدا إلى دق الأسافين بين أعضاء المجتمع الدولي، باستغلال الاختلافات في تفسيرهم للبنود المذكورة في القانون الدولي.

وحذر ريابكوف من أن خطر نشوب النزاعات في الخليج، وهو منطقة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للأمن الدولي، لا يزال قائما، قائلا: "بطبيعة الحال، ندعو إلى ضبط النفس".

المصدر: نوفوستي

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