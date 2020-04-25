جنوب شرق آسيا.. استمرار تباطؤ وتيرة كورونا في سنغافورة وإصابات جديدة في فيتنام

شهدت سنغافورة، أكبر بؤرة لفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي في معدل الإصابات الجديدة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت، عن تسجيل 618 إصابة جديدة بالوباء، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12693 (بما فيها 12 حالة وفاة)، أي أكبر حصيلة في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن سبعة فقط من المرضى الجدد مقيمون دائمون وتعود الحالات الأخرى إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.

وسجلت في سنغافورة أمس 897 إصابة جديدة بكورونا، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا على مدى أربعة أيام متتالية.

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وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا بكورونا في المنطقة من حيث عدد الوفيات، سجلت السلطات 31 وفاة و396 إصابة جديدة بالوباء (مقارنة مع 42 وفاة و436 إصابة في اليوم السابق)، حسبما صرح اليوم مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو.

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في إندونيسيا بذلك 720 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8607.

وأجرى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن الأخير أن الولايات المتحدة ستزود حكومة جاكارتا بأجهزة تنفس اصطناعي، بالإضافة إلى مساعدات طبية أخرى.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 17 وفاة و102 إصابة جديدة بكورونا (مقارنة مع 15 وفاة و211 إصابة يوم أمس)، وأصبح العدد الإجمالي 494 وفاة و7294 إصابة، فيما ارتفع عدد المتعافين بـ30 حالة شفاء وبلغ 792 شخصا.

وفي ماليزيا، ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا خلال آخر 24 ساعة، حسبما أعلنته وزارة الصحة اليوم، بوفاتين وبلغت 98 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 5742 بتسجيل 51 إصابة جديدة منذ أمس.

وسجلت في ماليزيا أمس وفاة و88 إصابة بكورونا.

وفي تايلاند، صرح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19"، تاويسين ويسانويوتين، بأن السلطات سجلت وفاة و53 إصابة جديدة بكورونا، مضيفا أن بين المصابين الجدد حالة واحدة فقط مجهولة المصدر، و42 منهم عمال أجانب يخضعون للحجر الصحي في محافظة سونغكلا الجنوبية.

وتعود سبع من الإصابات إلى مقاطعة يابا حيث تكثف السلطات عمليات الفحص للحد من تفشي الوباء.

وبشكل عام أصيب 2907 أشخاص بكورونا في تايلاند منذ يناير الماضي وقد توفى 51 منهم وتماثل 2547 آخرون للشفاء.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية أمس عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، بعد عدم رصد حالات جديدة، على مدى سبعة أيام على التوالي، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 270.

المصدر: رويترز