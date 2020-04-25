اليابان.. 60 إصابة جديدة بكورونا على متن سفينة إيطالية موبوءة

أكدت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم السبت، تسجيل نحو 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

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وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة على متن سفينة "كوستا أتلانتيكا" إلى نحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا.

وتأتي الإصابة الجماعية على متن السفينة الراسية في ناغازاكي، في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800، وتوفي نحو 345 شخصا.

وترسو هذه السفينة في اليابان منذ فبراير من أجل الإصلاح والصيانة، بعد أن منعت الجائحة عمليات إصلاح كانت مقررة في الصين.

وفرضت سلطات ناغازاكي حجرا صحيا على السفينة لدى وصولها، وأمرت طاقمها بعدم تجاوز رصيف الميناء إلا لزيارة المستشفى.

المصدر: رويترز