محتجون يطالبون حاكم ويسكونسن الأمريكية بإعادة فتح الولاية

تجمع مئات المحتجين خارج مبنى الكونغرس في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، لمطالبة حاكم الولاية، توني إيفرز، بإعادة فتحها رغم تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم أمس.

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وأصبحت إعادة فتح الأعمال التجارية المغلقة في الولايات الأمريكية قضية خلاف سياسي بعد تقويض إجراءات العزل العام للحد من انتشار الفيروس.

وطالب المحتجون في عدة ولايات خلال الأسبوعين الماضيين بوقف الأوامر التي أدت إلى إغلاق الأعمال التجارية والأنشطة الأخرى التي تعتبر غير أساسية.

وارتدى محتجون كثيرون قبعات تدعم الرئيس دونالد ترامب ولوحوا بالعلم الأمريكي ورفعوا لافتات كتب عليها "عودوا للعمل" و"افتحوا ويسكونسن الآن" في الوقت الذي دعوا فيه حاكم الولاية الديمقراطي لإنهاء أمر البقاء في المنازل الساري حتى 26 مايو.

ومن المتوقع أن تكون ويسكونسن ولاية حاسمة في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر المقبل والتي يسعى الرئيس دونالد ترامب للفوز فيها بفترة ثانية.

وتجاوزت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة 50 ألف حالة يوم الجمعة، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو ويسكونسن وفاة 304 أشخاص بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس شديد العدوى. وكانت تلك أكبر زيادة خلال يوم واحد في ويسكونسن منذ بدء تفشي الفيروس.

المصدر: "رويترز"