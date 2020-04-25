ترامب يفكر بعدم المشاركة في الإحاطات حول كورونا

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليل مشاركته في الإحاطات الإعلامية للبيت الأبيض حول الوضع في مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

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وقالت بوابة "أكسيوس"، يوم الجمعة، إن ترامب قد ينسحب من الظهور في هذه المؤتمرات الصحفية، أو يقلل مدة حضوره فيها في حال مشاركته.

ووفقا لـ "أكسيوس"، يحث العديد من مستشاري الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذه الممارسة. وفي رأيهم، فإن ظهور سيد البيت الأبيض بشكل متكرر للغاية في جلسات الإحاطة، له تأثير سيئ على شعبيته.

وقال أحد المستشارين الرئاسيين "أخبرته أن هذا لا يفيده ... إن كبار السن الأمريكيين خائفون. لذلك فإن مشاهدته كيف يتعارك مع الصحافة ليس ما يريد الناس رؤيته".

ونقل الموقع عن ممثل رفيع في الإدارة الأمريكية قوله: "يجب أن يجعل الآخرين يتساءلون كل يوم عما إذا كان سيظهر ويترك أمر الإحاطات الفنية حول الفيروس للآخرين. وأن يظهر في هذه الإحاطات فقط للإعلان عن الانتصارات".

وقال مصدر آخر للبوابة إن الإدارة ببساطة ليس لديها الكمية المطلوبة من المواد الجديدة لتبرير الظهور اليومي للرئيس أمام الصحافة.

المصدر: "تاس"