ترامب: لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إنه لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي إلى أن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل.

وأكد أن الولايات المتحدة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.

من جهة أخرى، أعلن ترامب أنه وقع على حزمة مساعدات بقيمة 320 مليار دولار للعمالة.







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ووقع الرئيس الأمريكي في وقت سابق على قانون إعداد حزمة دعم جديدة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا، بقيمة 484 مليار دولار.

وصادق مجلسا الكونغرس على حزمة الدعم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويدعم التشريع الجديد الشركات الصغيرة وموظفيها، وخصص نحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.

وهذا هو التشريع الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.

المصدر: وكالات