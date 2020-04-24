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البرازيل.. المدعي العام يطلب التحقيق مع الرئيس بولسونارو

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البرازيل.. المدعي العام يطلب التحقيق مع الرئيس بولسونارو
Reuters UESLEI MARCELINO
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طلب المدعي العام البرازيلي أوغوستو آراس من المحكمة العليا، أن تسمح بفتح تحقيق مع رئيس البلاد جاير بولسونارو في اتهامات بتجاوز صلاحياته.

ويأتي ذلك بعد أن قدم وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو استقالته اليوم الجمعة، متهما الرئيس بولسونارو بالتدخل السياسي في عمل الشرطة الفدرالية التي تجري تحقيقات مع أفراد عائلته.

وقدم وزير العدل استقالته بعد قرار بولسونارو إقالة قائد الشرطة الفدرالية في البلاد.

وعلى خلفية هذه التطورات بدأ أعضاء في الكونغرس بجمع التواقيع من أجل فتح تحقيق خاص في القضية.

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من جهته، نفى بولسونارو في خطاب موجه للأمة، قيامه بأي محاولة للتدخل في عمل الشرطة، مضيفا أنه لم يسع أبدا لحماية أفراد عائلته من التحقيقات.

ودافع عن قراره إقالة قائد الشرطة الفدرالية، قائلا إنه يتمتع بكامل الصلاحيات القانونية لذلك وقال إن الاتهامات الموجهة إليه من قبل مورو "لا أساس لها".

وجدير بالذكر أن الشرطة الفدرالية البرازيلية تجري في الوقت الحالي تحقيقات بتهم فساد ضد نجل الرئيس فلافيو بولسونارو، وأشخاص آخرين يعتقد أنهم مقربون من أبناء الرئيس الثلاثة.

المصدر: وكالات

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