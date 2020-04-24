إيران تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية بشأن "نور"

انتقدت الخارجية الإيرانية، إدانة بريطانيا وفرنسا طهران لإطلاقها قمر "نور" الصناعي، مشيرة إلى أن برنامجها الفضائي ذو أهداف سلمية.

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ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي موقف فرنسا وبريطانيا، معتبرا أن "هذه التصريحات جاءت نتيجة لازدواجية المعايير من قبلهما وبسبب البلطجة الأمريكية على الدول"​​​.

وأضاف: "نرفض التفسير البريطاني الفرنسي للقرار الأممي 2231 ونؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية وفقا لفتوى المرشد الأعلى وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "فيما تنتهك الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 كل يوم وكل لحظة بانسحابها من الاتفاق النووي، وتفرض عقوباتها غير القانونية على إيران، فإن الدول الأوروبية لم تقف بوجه الولايات المتحدة ولم تمنع عن إيران ذلك".

وقال موسوي: "فرنسا وبريطانيا فيما تعبران عن قلقهما بشأن الوضع الأمني في المنطقة، فإن تاريخهما طويل في دعم التوتر في المنطقة، وسياساتهما المزعزعة للاستقرار في المنطقة تشكل عقبة مهمة أمام أمن واستقرار المنطقة".

يذكر أن باريس دانت في وقت سابق إطلاق إيران قمرا اصطناعيا عسكريا معتبرة أن هذه العملية تتعارض مع قرار مجلس الأمن.

وكانت بريطانيا اعتبرت أيضا الجمعة، أن برنامج الصواريخ الإيراني يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الأمن.

وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمحاسبة إيران على إطلاق القمر الاصطناعي العسكري.

وأطلقت إيران يوم الأربعاء الماضي بنجاح أول قمر صناعي عسكري يحمل اسم "نور-1" بواسطة صاروخ "قاصد".

وأكدت قوة أمريكية خاصة بمراقبة المجال الفضائي، أنها رصدت قمر إيران، على مداره حول الأرض.



المصدر: RT