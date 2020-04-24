حاكم طهران يحذر من إمكانية إعادة فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية في العاصمة

حذر حاكم طهران أنوشيروان محسني بندبي، من إمكانية إعادة فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة طهران.

إقرأ المزيد

وأشار محسني بندبي إلى احتمال حدوث موجة أخرى من العدوى وقال: "إذا استمرت وتيرة الأيام الأخيرة في طهران من حيث الازدحام المروري وخروج المواطنين إلى الشوارع، وضربت العاصمة موجة جديدة من فيروس كورونا، سيتم تعليق عمل جميع الأشغال التي استؤنفت مؤخرا، وستفرض القيود مجددا".

وأكد أن أعداد مراجعات المصابين بفيروس كورونا للمستشفيات ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، عازيا ذلك إلى ازدياد حركة المرور واستخدام وسائل النقل العامة، مثل قطارات الأنفاق وحافلات النقل، بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه "زاد عما تمت التوصية به لمراعاة خطة التباعد الاجتماعي".

من جانبه، كشف قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي عن ارتفاع إحصاءات المصابين بالفيروس في طهران بنسبة 1.5%، قائلا: "لسوء الحظ، فإن الإعلان عن السيطرة على فيروس كورونا، أو انخفاض وتيرة الإصابة به، حمل رسالة خاطئة وصلت إلى المواطنين".

المصدر: RT