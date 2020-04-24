روحاني يطالب بتحديد سبل وموعد إعادة فتح الأماكن الدينية بإيران

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصحة سعيد نمكي، بإعداد تقرير دقيق عن سبل وموعد إعادة فتح الأماكن الدينية في البلاد، وتقديمه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد روحاني على ضرورة فتح المساجد والمزارات الدينية، تزامنا مع حلول شهر رمضان، مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، قد مددت إغلاق الأماكن الدينية في البلاد، حتى الرابع من الشهر المقبل، كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس، مما عرضها لانتقادات لأنها فتحت البلاد أمام النشاط الاقتصادي، في وقت لم ترفع الإغلاق عن الأماكن الدينية.

وفي سياق آخر، حذر علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة الفيروس في العاصمة الإيرانية طهران، من ازدياد انتشار العدوى خلال شهر رمضان، مضيفا أن خروج الناس قبيل الإفطار وبعده، قد يتسبب بمزيد من الازدحام في العاصمة.

وأضاف، أن أماكن بيع الأطعمة والعصائر، والتي يسمح لها بالعمل منذ الإفطار حتى السحور، قد تصبح عاملا في تفشي العدوى، مؤكدا أن وزارة الصحة، ستشدد الرقابة خلال شهر رمضان، محذرا المواطنين من الشراء من الباعة الجوالين.

المصدر: RT