"الموساد" يجمع معدات طبية من العالم لمكافحة كورونا في إسرائيل

تمكن جهاز "الموساد" الإسرائيلي الليلة الماضية، من إحضار معدات طبية إضافية بينها معدات للكشف عن كورونا لمواجهة الفيروس في إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الموساد" يسعى لجلب أجهزة طبية للوصول إلى إمكانية إجراء ألف اختبار إضافي وكذلك جلب أجهزة تنفس، وحاويات كحول طبي من أجل إنتاج المواد المعقمة.

وتابعت، أن الجهاز يسعى كذلك إلى جلب كواشف من كوريا الجنوبية وعقاقير "كالاتريت" من الهند التي يستخدمها مرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة "HIV"، للعلاج التجريبي لمرضى كورونا.

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا pic.twitter.com/IHz2ToG5Sb — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) April 24, 2020

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن هناك نقصا في 47 نوعا مختلفا من الأدوية ومواد التخدير، وأن الجهود تبذل لسد الفراغات في النقص.

وأحضر "الموساد" الإسرائيلي في وقت سابق 100 ألف مجموعة اختبار كورونا من دول أجنبية لم يتم الإفصاح عنها، علما بأن أجهزة اختبار كورونا هي من أكثر المواد المطلوبة عالميا.

وفي غضون ذلك، يدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك مجموعة كاملة من عمليات تعقب الهواتف المحمولة لتحديد الأشخاص الذين اتصلوا بمرضى كورونا المستجد.

المصدر: "وكالات"