حاكم نيويورك: 422 وفاة بكورونا في الولاية خلال 24 ساعة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الجمعة، أن 422 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "هناك 422 حالة وفاة... أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه لا يزال مروعا".

وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين".

وجاءت تصريحات كوكو بعد ورود تقارير عن تسجيل 438 حالة وفاة في نيويورك يوم الخميس و474 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت الولاية، في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي