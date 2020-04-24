سويسرا.. "الأحذية نيابة عن المتظاهرين" مع الالتزام بإجراءات كورونا

وضع نشطاء مدافعون عن المناخ صفوفا من الأحذية في ساحة مدينة زوريخ بسويسرا، محل المتظاهرين الذين عادة ما يحتجون في أيام الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ.

وقال المنظمون، إنهم "أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات العامة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص في سويسرا".

وقالت عضو وكالة "كلايمت سترايك" السويسرية فيونا تشيابوري: "دعونا نظهر التضامن في كل أزمة، وكذلك تجاه الذين يعانون بالفعل من عواقب أزمة المناخ".

وأضافت: "نطالب بأن ينظر إلى كل أزمة على هذا النحو ويتم التعامل معها بشكل مناسب".

ووقف عدد قليل من الناس في الخلف يحملون لافتات تقول "استيقظ: التحرك من أجل المناخ الآن" و"الأزمة تعني أزمة"، قبل أن تفرقهم الشرطة دون وقوع حوادث.

School strike week 88.

Today we had planned a global climate strike with millions taking part. But in an emergency you have to adapt and change your behaviour.

The climate crisis is still ongoing and we must fight every crisis.#climatestrikeonline#StayAtHome#fridaysforfuturepic.twitter.com/3l1IvRJWQs — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 24, 2020

من جهتها، كتبت الناشطة والطالبة السويدية غريتا تونبرغ على "تويتر"، مرفقة تدوينتها بصورة لزوج من الأحذية ومعطف معلق على سياج: "لقد خططنا اليوم لإضراب مناخي عالمي يشارك فيه الملايين، ولكن في حالة الطوارئ عليك التكيف وتغيير أسلوبك".

المصدر: "رويترز"