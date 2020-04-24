محكمة فرنسية تؤيد حكما يحد من شحنات أمازون خلال أزمة كورونا

ردّت محكمة الاستئناف في مدينة فرساي الفرنسية طعنا تقدمت به شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية، في حكم سابق يحد من قائمة البضائع التي يمكنها تسليمها خلال أزمة كورونا.

وبموجب قرار المحكمة، يتعين على شركة أمازون أن تحصر شحناتها الموزعة بفرنسا في عتاد الحواسيب، والمواد الصحية، والمنتجات الغذائية الموجهة للبشر أو الحيوانات الأليفة.

وأضافت المحكمة أن أي شحنة لا تندرج في القائمة المذكورة، ستعرض الشركة لغرامة قيمتها 100 ألف يورو.

وأفادت مراسلة RT بأن محكمة الاستئناف أكدت أيضا الحكم الذي أصدرته محكمة في مدينة نانتير قبل عشرة أيام، ويقضي بإشراك ممثلي الموظفين والنقابات في تقييم المخاطر المهنية الناجمة عن وباء كورونا في جميع مستودعاتها.

المصدر: RT + وكالات