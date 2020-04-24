جامعة هوبكنز: حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 ألفا

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 50 ألف حالة، حسبما أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان أصدرته الجامعة، التي تؤسس إحصائياتها المتعلقة بتطور وباء كورونا على بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية، أن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر نفسه أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في البلاد بلغ 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.

المصدر: تاس