حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تلامس الـ20 ألفا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.



444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.



As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 24, 2020

ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.

المصدر: RT