 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تلامس الـ20 ألفا

أخبار العالم

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تلامس الـ20 ألفا
Reuters Henry Nicholls
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqj9

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات.

ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا