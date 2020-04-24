باحثة إيطالية: رغم احتمال موجة جديدة من كورونا في الخريف إلا أننا سنغادر المنازل في 4 مايو

أشارت الباحثة الإيطالية ماريا ريتا جيزموندو، إلى احتمال أن تكون هناك موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا المستجد في أكتوبر المقبل.

وأضافت جيزموندو: "نعلم أن هذا الفيروس يشذ عن أي نموذج رياضي تجريبي".

وأشارت إلى واقعية الفرضية التي تؤكد احتمال ظهور موجة جديدة للعدوى في أكتوبر المقبل، إن لم يكن بعد ثلاثة أسابيع بعد إعادة فتح النشاطات.

وشددت على أن "جل الأمر يعتمد أيضا على المسؤولية الشخصية، فيجب علينا أن نرى كيف سنتصرف".

وقالت: "أشعر بالإضطراب، فهناك إعلانات وطنية من جهة، وكذلك إقليمية من جهة أخرى. لكن ما فهمته هو أننا جميعا نتفق على أنه في الرابع من مايو سنترك المنازل".

وتابعت: "هناك عدد من القواعد التي يجب على الشركات اتباعها لضمان بيئة عمل لا تكون محفوفة بالمخاطر، وتشمل التباعد الاجتماعي والعمل الذكي".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية