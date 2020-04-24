كورونا.. تعافي 120 بحارا من طاقم "شارل ديغول" الفرنسية

أعلن متحدث باسم القوات البحرية الفرنسية أن 120 بحارا من طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" تماثلوا للشفاء، بعد إصابتهم في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد.

وقال قبطان السفينة، إيريك لافو، إن البحارة المذكورين الذين وصلوا إلى مدينة تولون في 12 أبريل الجاري "لم تعد تظهر عليهم أعراض الفيروس منذ 48 ساعة، وقد خضعوا للاختبار قبل خروجهم من المستشفى أو من حجرهم الصحي داخل المؤسسات العسكرية".

وأعلن في وقت سابق عن إصابة 1046 شخصا من أصل 1760 كانوا على متن حاملة الطائرات.

وكانت "شارل ديغول" متواجدة في شمال المحيط الأطلسي لتأدية مناورات مع قطع بحرية دنماركية وهولندية.

المصدر: "لوفيغارو"