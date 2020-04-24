الصحة العالمية: شخصيات ومؤسسات دولية بصدد إطلاق مبادرة لإنتاج أدوية ولقاحات ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية اليوم الجمعة لتسريع العمل على أدوية مضادة لكورونا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة الشايب، إن "ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيشاركان في الإعلان في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش بقيادة المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس".

وأضافت: "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يترك أحد بمفرده".

وتابعت: "من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول إلى أدوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة الوباء".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيشاركان في الإعلان.

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

المصدر: "رويترز"