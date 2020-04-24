الشرطة الكندية تكشف سبب الهجوم المسلح الذي حصد أرواح 23 شخصا

قال مسؤول في الشرطة الكندية، إن الهجوم المسلح الذي شهدته البلاد مؤخرا وأودى بحياة 23 شخصا، اندلع بعد خصام بين منفذه، غابرييل وورتمان، وحبيبته التي نجت من المجزرة.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول قوله، إن مجزرة مقاطعة نوفا سكوتيا بشرقي كندا جاءت بعد "شجار عائلي" بينوورتمان وحبيبته.

وأفادت شرطة مقاطعة نوفا سكوتيا، اليوم الجمعة، بأن "تقريرا مفصلا عن الحادث سيتم تقديمه لاحقا".

وأكدت الشرطة في وقت سابق مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 23 قتيلا، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي كان يرتدي زي الشرطة، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفا غير إرهابي.

ويعتبر إطلاق النار في نوفا سكوتيا الهجوم الأكثر دمويا من نوعه في تاريخ كندا من حيث عدد الضحايا.

المصدر: "أسوشيتد برس"