إيطاليا.. دعوات لتحرك الحكومة قبل أن تستغل المافيا أزمة كورونا

دعا مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إلى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، محذرا من أن المافيا قد "تسبقنا في ذلك".

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وقال في تصريحات لصحيفة "أڤينيري" الفاتيكانية الجمعة، إنه "من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، صدمة مالية هائلة"، وبالتالي "فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن".

وأضاف كازيللي أنه "من المرجح أن الأنشطة العديدة التي ستركع على ركبتيها جراء الإقفال بسبب تفشي الوباء، تجلعها فترة التوقف هذه تركع على ركبتيها، جراء انتشار الوباء، تجازف بالإغلاق عاجلا أم آجلا"، مؤكدا أن "هذا الأمر يفسح فرصا جديدة للميل إلى النهب، وهو ما تبرع فيه المافيا".

وأشار كازيللي إلى أن "موقفا كئيبا أصلا كهذا، يمكنه أن يفضي إلى كارثة". ومن هنا "تأتي الحاجة المطلقة للتحرك بشكل استباقي من خلال التخطيط في الوقت المناسب، كما يحدث حاليا، لأشكال مكافحة فعالة، تؤثر على أول مظاهر انفتاح شهية المافيا".

وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 464 وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25549، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشارت السلطات إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة الخميس بلغ 2646، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 189 ألفا و973 شخصا، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

المصدر: آكي