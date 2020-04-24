الصحة العالمية: إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 27 ألفا.. وأعلى الوفيات في الجزائر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الإفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.

وكتب الفرع الإقليمي لإفريقيا بالمنظمة على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوروفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".

Over 27,000 #COVID19 cases reported on the African continent - with over 7,000 associated recoveries & 1,200 deaths recorded. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/KGHnjNrjkR — WHO African Region (@WHOAFRO) April 24, 2020

وحسب إحصائية الصحة العالمية، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537) والجزائر (3007) والكاميرون (1401).

وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا، حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب إفريقيا (75).

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفا.

المصدر: منظمة الصحة العالمية