إسرائيل بصدد تخفيف قيود كورونا

في خطوة نحو تخفيف القيود المفروضة بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا، قررت الحكومة الإسرائيلية فتح متاجر الشوارع وصالونات الحلاقة، ابتداء من يوم الأحد مع مراعاة إجراءات السلامة.

وحسب القرار، الذي صدر عن اجتماع الحكومة صباح اليوم الجمعة، يسمح بتواجد 6 أشخاص فقط في متجر أو صالون مساحتة 75 مترا، ويسمح بتواجد 8 أشخاص فقط إذا كانت المساحة فوق 100 متر.

وأكدت الحكومة على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية من سن السابعة فصاعدا، وقالت وزارة الصحة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع، إن "الكمامات موجودة في وعي الجمهور على أي حال، ونحن بحاجة إليها لمواصلة تخفيف القيود".

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وتصل عقوبة خرق القيود المعلنة في إسرائيل إلى السجن لمدة 6 شهور وغرامة مالية قدرها 200 شيقل، وسيتم فرضها على المخالفين دون أي تحذير أولي، كما كان متعبا حتى الآن.

ومن المتوقع أن تجري مناقشة إعادة فتح مراكز التسوق الكبرى"المولات" في غضون أسبوع بعد موافقة الحكومة على استخدام تطبيق تتبع المتسوقين.

وسجلت إسرائيل حتى اليوم 193 وفاة، ونحو 15 ألف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: i24News + RT