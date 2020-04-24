ساكاشفيلي يقبل عرض زيلينسكي لتولي منصب نائب رئيس وزراء أوكرانيا

وافق محافظ مقاطعة أوديسا ميخائيل ساكاشفيلي، على عرض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لتولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإصلاحات في الحكومة الأوكرانية.

وقال ساكاشفيلي، الذي شغل قبل سنوات منصب رئيس جورجيا: "قبلت اقتراح الرئيس زيلينسكي".

وأضاف ساكاشفيلي، خلال اللقاء اليوم مع أعضاء كتلة "خادم الشعب" في برلمان أوكرانيا، أن زيلينسكي، كلفه بالإشراف على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن "الوضع بات كارثيا في اقتصاد أوكرانيا".

وشدد ساكاشفيلي على أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المساعدة من المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أنه لا يجوز خلال ذلك تجاوز الخطوط الحمراء، ولكن دون تحديد ماهية هذه الخطوط.

وقال ساكاشفيلي: "أنا مع اندماج أوكرانيا في المجتمع الدولي، وأنا بطبيعة الحال مع الاندماج المتسارع لأوكرانيا في أوروبا، ولكن بشروطنا".

وانتقد ساكاشفيلي سياسة أوكرانيا طوال فترة استقلالها، قائلا إن كل ما تم القيام به على مدار الثلاثين عاما الماضية "لم يكن مجديا في الناحية الاقتصادية"، ووعد بتقديم "برنامج التغييرات العاجلة" في البرلمان.

المصدر: تاس