إسبانيا.. ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا بعد تراجعها على مدار يومين

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و367 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 219764 من مستوى 213024 سجلت أمس الخميس، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22524 من مستوى 22157".

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وتظهر البيانات الجديدة، عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجلتها على مدار اليومين الماضيين.

في حين لفتت البيانات إلى تراجع في مستوى الوفيات اليومي بلغ 367 بعد أن سجل 440 وفاة أمس الخميس.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز