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الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن توقعاتها لموعد انتهاء أزمة كورونا

أخبار العالم

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن توقعاتها لموعد انتهاء أزمة كورونا
Reuters Ammar Awad
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نشرت وسائل إعلام عبرية توقعات أعدتها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حول موعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة بأن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش ترجح أن تستمر أزمة كورونا في الدولة العبرية حتى نهاية 2021.

وأكدت الصحيفة أن هناك فريقا مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي كورونا في العالم.

وذكرت الصحيفة أن رئيس هذا الفريق، وهو ضابط برتبة عقيد، سبق أن حذر قيادته من مغبة "أن تتحول إسرائيل إلى إيطاليا ثانية" وذلك في وقت لم تكن تتجاوز فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسرائيل بضع حالات.

المصدر: i24

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