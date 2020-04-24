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معهد روبرت كوخ الألماني يحدد شرطا لمواصلة تخفيف القيود المتعلقة بكورونا

أخبار العالم

معهد روبرت كوخ الألماني يحدد شرطا لمواصلة تخفيف القيود المتعلقة بكورونا
Reuters Michele Tantussi
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كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة عن الشرط اللازم لمواصلة تخفيف القيود التي فرضت بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وقال المعهد إنه لا بد أن يهبط معدل الإصابات اليومية إلى بضع مئات قبل الاستمرار في تخفيف القيود الذي أعلنت الحكومة الألمانية الشروع التدريجي فيه منذ أكثر من أسبوع.

ورغم تراجعه النسبي، لا يزال عدد الإصابات اليومية في ألمانيا يزيد عن 2000، حيث سجلت البلاد اليوم 2337 إصابة جديدة بعد تسجيل 2352 إصابة أمس الخميس.

المصدر: "رويترز"

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