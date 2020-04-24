تقرير عن هجوم سيبراني على منشآت مكافحة كورونا في ووهان والصين تعلق

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى ضرورة إدانة الهجمات السيبرانية ضد المؤسسات التي تكافح جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

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وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ بهذه التصريحات ردا على سؤال حول تقرير صدر عن شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية "FireEye" بأن مقرصنين فيتناميين مرتبطين بالحكومة حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية للموظفين في وزارة إدارة الطوارئ الصينية والحكومة في ووهان، المدينة الصينية حيث ظهر فيروس كورونا "كوفيد-19" للمرة الأولى العام الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية وصفت التقرير أمس الخميس بأنه "لا أساس له"، فيما لم يعلق غينغ بشكل مباشر على ما إذا كانت مثل هذه الهجمات ضد المسؤولين الصينيين قد وقعت.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا، كما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الصين بأنها ستتحمل "تبعات" تعاملها مع جائحة كورونا.

المصدر: رويترز