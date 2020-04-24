كوريا الجنوبية تفرض السوار الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل

قررت كوريا الجنوبية فرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي ابتداء من يوم 27 أبريل، وفي حال رفض ذلك، سيتم وضع المخالف تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.

وأوضحت السلطات الصحية اليوم الجمعة، أنها ستفرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي مثل الخروج أثناء العزل وعدم الرد على الاتصال الهاتفي، ابتداء من يوم 27 من الشهر الجاري.

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ولكن ارتداء سوار المعصم الإلكتروني ليس إلزاما قانونيا، فهناك حاجة إلى موافقة المخالف على ارتدائه، وقررت الحكومة فرض الحجر الصحي في منشآت محددة في حال رفض ذلك من أجل تعزيز فعالية نظام سوار المعصم الإلكتروني، ويجب على المخالف أن يدفع تكاليف الحجر الصحي.

كما قامت الحكومة بتحسين أداء التطبيق الهاتفي الذي يسمح للسلطات بمراقبة الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي للتأكد من اتباعهم لقواعد العزل.

وقالت السلطات إن عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي شهد زيادة حادة منذ تطبيق إجراءات الدخول لجميع الأشخاص القادمين من الخارج مسجلا أعلى مستوى له عند حوالي 590 ألف شخص في يوم 14، ثم انخفض إلى 44.725 شخصا يوم 23 أبريل.

وأكدت السلطات أنها ستشدد المراقبة للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي من خلال التفتيش عليهم بصورة مفاجئة.

المصدر: يونهاب