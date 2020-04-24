43 أصابة جديدة بكورونا بين أفراد طاقم سفينة "كوستا أتلانتيكا" الإيطالية

أكد الأطباء إصابة 43 فردا آخر من طاقم سفينة "كوستا أتلانتيكا" السياحية الإيطالية في ميناء ناغازاكي الياباني بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي المصابين 91، حسبما ذكرت قناة NHK اليوم.

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ويوم أمس الخميس، تم الإبلاغ عن إصابة 48 شخصا بالفيروس التاجي بين أفراد طاقم هذه السفينة، نقل أحدهم إلى المستشفى.

ووفقا للسفارة الروسية في طوكيو، هناك روسي واحد مدرج أيضا في قائمة الأشخاص المصابين. ويراقب الدبلوماسيون توفير الرعاية الطبية المؤهلة له.

وبحسب وكالة "كيوتو" اليابانية، بلغ عدد الإصابات التي تم اكتشافها اليوم الجمعة 43 حالة، وبذلك أصيب ما مجموعه 91 شخصا بالفيروس على متن هذه السفينة.

يشار إلى أن وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يدرس إمكانية إعادة أفراد الطاقم الأجانب الذين لم يتم تأكيد إصابتهم بالمرض إلى بلادهم.

ويتواجد على متن هذه السفينة السياحية المسجلة في إيطاليا، 623 شخصا جميعهم من أفراد طاقمها ولا يوجد بينهم أي ركاب أو سياح. وستكمل السلطات اليابانية اليوم فحصهم جميعا.

ووصلت السفينة إلى ناغازاكي أواخر يناير لإجراء إصلاحات. وكانت متوجهة في البداية نحو الصين لأعمال الصيانة، ولكن تفشي الفيروس هناك دفع شركة ميتسوبيشي اليابانية لبناء السفن إلى القيام بالعمل.

وقامت هذه السفينة برحلات بحرية قبالة سواحل شرق آسيا. ولم يغادرها أحد منذ 14 مارس، عندما تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى في ولاية ناغازاكي في جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية الغربية.

وتأتي الإصابات على متن السفينة "كوستا أتلانتكا" بعد الحالات التي ظهرت في سفينة "دايموند برنسيس"الأمريكية في يوكوهاما قبل نحو شهرين، حيث تبين أن أكثر من 700 من الركاب وأفراد الطاقم أصيبوا بالفيروس، توفي منهم 13.

المصدر:"تاس"