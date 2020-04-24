كوريا الجنوبية.. إصابات قليلة بكورونا لليوم السادس ولا وفيات

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد في البلاد بقي أقل من 10 حالات لليوم السادس على التوالي، ولم تحدث أي حالة وفاة منذ شهر.

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وجاء في بيان قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بالفيروس حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس ارتفع 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق، حيث بلغت حصيلة الإصابات 10.708 حالة.

ومن بين الإصابات الـ6 الجديدة، هناك حالتان واردتان، واكتشفت حالة واحدة أثناء عملية الحجر الصحي وحالة واحدة لانتقال العدوى في المجتمع.

ومن بين انتقال العدوى محليا، حالتان من دايغو وحالة واحدة في كل من إقليمي كيونغ سانغ الشمالي وكيونغكي.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في كوريا الجنوبية حتى الآن 240 شخصا.

المصدر: يونهاب