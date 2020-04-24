كوريا الجنوبية تقدم معلومات حول براءات اختراع بخصوص كورونا

يقدم مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي معلومات حول التكنولوجيا المحلية المستخدمة لاختبار فيروس كورونا عبر موقع خاص على الإنترنت "ملاحة المعلومات حول براءات اختراع كورونا".

ويتم تقديم المعلومات حول براءات الاختراع المتنوعة ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد عبر الموقع (https://www.kipo.go.kr/ncov) اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث يقدم الموقع معلومات عن أكشاك الفحص "والكينغ ثرو" والشركات المحلية التي تنتج الأكشاك.

إقرأ المزيد

كما يقدم الموقع معلومات أساسية حول الشركات التي تنتج وتصدر أدوات التشخيص، مثل اسمها ورقم هاتفها وحجمها وقدرتها الإنتاجية والميزات حسب أدوات التشخيص وما إذا كانت أدوات التشخيص حصلت على شهادة أم لا.

وقال رئيس المكتب بارك وون-جو، إن الموقع لا يقدم معلومات حول براءات الاختراع فقط، بل سيصبح مكانا لتبادل المعلومات للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

وتبدي العديد من الدول اهتمامها الكبير بفعالية تبادل المعلومات، وتطلب من كوريا الجنوبية تقديم المعلومات باللغة الإنجليزية أيضا.

المصدر: يونهاب