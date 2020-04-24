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الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا مقابل 10 في اليوم السابق

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الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا مقابل 10 في اليوم السابق
Reuters
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أعلن بر الصين الرئيسي عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 إلى 82804.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج.

وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق.

وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من الوباء، مما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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