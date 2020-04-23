 
مباشر

مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا
Reuters TOM BRENNER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqct

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا.

ويشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.

إقرأ المزيد
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع لدعم الاقتصاد بنحو 500 مليار دولار
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع لدعم الاقتصاد بنحو 500 مليار دولار

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقر هذا التشريع بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي ومن المنتظر أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وهذا هو التشريع الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.

المصدر: RT+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا