صحيفة: كورونا منع الأثرياء من ركوب اليخوت في موناكو

قالت صحيفة Business Insider، إن إمارة موناكو منعت أصحاب اليخوت من تسيير رحلاتهم البحرية أثناء الحجر الصحي.

وذكرت الصحيفة أن ثلث سكان موناكو من أصحاب الملايين، وبعضهم يمتلك أكبر وأشهر اليخوت في العالم.

وجدير بالذكر، أن موناكو الواقعة على الريفيرا الفرنسية، منعت بشكل مؤقت كافة المقيمين الأغنياء من استخدام اليخوت في النزهات البحرية، وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتوجب على مالكي السفن السياحية التي يزيد طولها على 24 مترا، أن يقدموا شهادة صحية لدخول الميناء.

ووفقا للصحيفة، فمن بين سكان الإمارة البالغ عددهم 38 ألف نسمة، حوالي الثلث مليونيرات، وترسو عادة في ميناء الإمارة أكبر وأشهر وأجمل اليخوت في العالم.

وفي عام 2019، زار معرض اليخوت 30 ألف شخص وشاركت فيه مجموعة من اليخوت الضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن رافائيل سولو مدير عام شركة Fraser Yachts للوساطة التي لها مكاتب في موناكو قوله، إن سكان المدينة يؤيدون تماما فرض الحجر الصحي.

وأضاف سولو: "بقي العديد من القباطنة والطواقم على اليخوت، أي في الحجر الصحي، ولكن مزاجهم جيد، لأنهم يرغبون بالمحافظة على اليخوت وأنفسهم في حالة جيدة والاستعداد لرفع القيود في المستقبل".

المصدر: russian.rt