الأمير تشارلز وزوجته يشاركان في حملة "التصفيق لمقدمي الرعاية الصحية" ببريطانيا

انضم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إلى المشاركين في حملة "التصفيق لمقدمي الرعاية الصحية" ببريطانيا، وذلك في أول ظهور لهما منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وظهر تشارلز وكاميلا، الموجودان في اسكتلندا بملابس غير رسمية على غير عادتهما، وهما يصفقان لطواقم الرعاية الطبية في البلاد.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أنه كان من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الحدث الأسبوعي.

وأصبح هذا الحدث تقليدا أسبوعيا في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يصفق البريطانيون في أنحاء البلاد ويقرعون الأواني، ويهتفون بعبارات التقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن يوفرون لهم الحماية ضد الوباء.

المصدر: "رويترز"