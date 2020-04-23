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حاكم كاليفورنيا يعلن تسجيل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

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حاكم كاليفورنيا يعلن تسجيل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا
Reuters Kate Munsch
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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا في ولايته.

وأكد نيوسوم الخميس تسجيل 115 وفاة جديدة منذ يوم الأربعاء، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 1469 وفاة.

وتشكل هذه الحصيلة ارتفاعا نسبته 8.5% بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 5.6% خلال اليوم الأخير.

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وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 37369 حالة، مع وجود 3343 مصابا في المستشفيات حاليا، بينهم 1204 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع ذلك شهدت كاليفورنيا تراجعا طفيفا في أعداد المصابين في المستشفيات وغرف العناية المركزة، وقال نيوسوم إن انتشار كورونا "استقر بعض الشيء"، لكن ارتفاع الوفيات والإصابات يدل على أن الولاية لم تتجاوز ذروة الأزمة بعد.

ودعا نيوسوم السكان إلى مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، محذرا من تدهور الأوضاع في حال خرج السكان للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

المصدر: CNBC، رويترز

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