حاكم كاليفورنيا يعلن تسجيل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا في ولايته.

وأكد نيوسوم الخميس تسجيل 115 وفاة جديدة منذ يوم الأربعاء، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 1469 وفاة.

NEW: CA has 37,369 confirmed positive cases of #COVID19.



3,343 of those cases are in our hospitals. 1,204 of those are in the ICU.



We have tragically lost 1,469 lives in CA, including 115 yesterday--our deadliest 24 hours yet.



We MUST take this seriously.#StayHomeSaveLives — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 23, 2020

وتشكل هذه الحصيلة ارتفاعا نسبته 8.5% بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 5.6% خلال اليوم الأخير.

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وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 37369 حالة، مع وجود 3343 مصابا في المستشفيات حاليا، بينهم 1204 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع ذلك شهدت كاليفورنيا تراجعا طفيفا في أعداد المصابين في المستشفيات وغرف العناية المركزة، وقال نيوسوم إن انتشار كورونا "استقر بعض الشيء"، لكن ارتفاع الوفيات والإصابات يدل على أن الولاية لم تتجاوز ذروة الأزمة بعد.

ودعا نيوسوم السكان إلى مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، محذرا من تدهور الأوضاع في حال خرج السكان للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

المصدر: CNBC، رويترز