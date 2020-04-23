ظريف: على ترامب أن يهتم بخمسة آلاف مصاب بكورونا في جيشه بدلا من التهديد

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاهتمام بـ5000 مصاب بكورونا في القوات الأمريكية، بدل توجيه التهديدات بضرب الزوارق الإيرانية.

وكتب ظريف على "تويتر": "جيش الولايات المتحدة لديه أكثر من 5000 إصابة بـ"كوفيد19". وعلى دونالد ترامب أن يهتم باحتياجات هؤلاء، لا أن ينشغل بإطلاق التهديدات التي يؤيدها الإرهابيون الصداميون".

وأضاف: "القوات الأميركية لا شأن لها بمنطقة تبعد عن بلادها 7 آلاف ميل، الأمر الذي يدفع قواتنا البحرية إلى التوجه نحوهم عند اقترابهم من سواحلنا".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أعلن بوقت سابق اليوم، أنه وجه أوامره للقوات البحرية في مياه الخليج، باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن إيران أو سفنها في الخليج، مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي تهديدات في مياه الخليج، وقال: "سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا".

وكان الرئيس الأمريكي قال أمس الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات