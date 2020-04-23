سيئول تطوي ملف التحقيق في تعاطي وريثة "سامسونغ" للـ"بروبوفول"

أعلنت الشرطة في سيئول اليوم الخميس، أنها أغلقت التحقيق في الاتهامات الموجهة لابنة رئيس شركة "سامسونغ" لي بو- جين، بتعاطي "البروبوفول"، وذلك لضعف الأدلة.

وقالت شرطة سيئول: "أنهينا التحقيق الأولي، حيث لم يتم العثور على أي دليل يدعم الاستخدام غير القانوني من قبل لي للـ"بروبوفول".

وأكدت، أن "لي زارت المستشفى في عام 2016 لتلقي العلاج بـ"البروبوفول"، لكن الكمية المستخدمة لا تندرج في حالة الاستخدام غير القانوني".

وفتحت الشرطة العام الماضي، تحقيقا في الادعاءات المحيطة بلي بو- جين، الابنة الكبرى لرئيس عملاق التكنولوجيا "سامسونغ" لي كون-هي، بعد أن أثارت إحدى وسائل الإعلام المحلية القضية.

وادعت مساعدة ممرضة في عيادة الجراحة التجميلية في سيئول، في مقابلة أجرتها معها "نيوز تابا"، أن "لي، التي ترأس الفندق التابع للشركة، استخدمت دواء التخدير بانتظام من يناير إلى أكتوبر 2016".

ما هو "البروبوفول"

ويستخدم "البروبوفول" للمحافظة على تأثير المخدر، كما يمكن أيضا أن يستخدم كجزء من تقنية المحافظة على التخدير التي تسمى التخدير الوريدي الكامل.

وتشير المعلومات إلى إمكانية الاستخدام الذاتي للدواء للترفيه من قبل البعض، بمن فيهم المهنيون الطبيون، ولكن هذا الأمر نادر نظرا لقوة مفعوله ومستوى المراقبة المطلوبة للاستخدام الآمن.

والأهم من ذلك أن المنحنى الحاد للاستجابة لجرعة الدواء يجعل احتمالية الخطأ في استخدامه دون الرقابة السليمة خطيرة جدا.

المصدر: "يونهاب" + "ويكيبيديا"