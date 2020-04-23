المحكمة العليا الأمريكية تتبنى قرارا يسهل ترحيل المهاجرين المدانين

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما من شأنه أن يجعل إجراءات ترحيل المهاجرين المتورطين بجرائم جنائية، أكثر سهولة بالنسبة إلى السلطات الفدرالية.

وحكمت المحكمة اليوم الخميس، بتأييد قرار محكمة أخرى في قضية مواطن جامايكا المدعو أندريه مارتيلو بارتون، الحائز على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والذي قررت السلطات ترحيله بعد إدانته في جرائم متعلقة بالمخدرات والأسلحة في ولاية جورجيا.

وكان بارتون قد قدم طعنا أمام القضاء بقرار ترحيله، مستندا إلى القانون الذي يسمح للمقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة منذ فترة تزيد على 7 سنوات، بتجنب الترحيل في حال إدانتهم بجرائم طفيفة، لكن المحكمة العليا حسمت القضية لصالح الإدارة الأمريكية.

ومن شأن هذا الحكم أن يؤثر على أحوال آلاف المقيمين في الولايات المتحدة، الذين تمت إدانتهم في مختلف الجرائم والمخالفات القانونية، معظمها غير خطيرة.

ويأتي هذا الحكم بعد يوم من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما مع إمكانية التمديد، على خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: رويترز