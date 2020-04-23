هيئة الطب الإيرانية تحذر من فتح المراقد الدينية والمؤسسات التربوية

حذر رئيس هيئة الطب الإيرانية محمد رضا ظفرقندي في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، من الأخذ بمقترحات تدعو لفتح المراقد الدينية والمؤسسات التربوية، لأن ذلك يعني موجة جديدة من كورونا.

وكتب رئيس هيئة الطب الإيرانية في رسالته: "نظرا لوجود بعض المقترحات الداعية لإعادة فتح بعض الأماكن كالمراقد الدينية والمدارس والجامعات، نحذر أن الأخذ بها سيعني إثارة موجة كبيرة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قد تودي بأرواح الناس وتهدر كل الجهود التي بذلت في الفترة الماضية في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية