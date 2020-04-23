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طهران ترفض عرضا أمريكيا لمساعدتها في مواجهة كورونا

أخبار العالم

طهران ترفض عرضا أمريكيا لمساعدتها في مواجهة كورونا
Reuters WANA NEWS AGENCY
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قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إنه تلقى عرضا لمساعدة إيران لمكافحة كورونا من قبل نظيره الأمريكي ألكس أزار، وذلك خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو مؤخرا.

وقال الوزير الإيراني على "تويتر" إن العرض الأمريكي "واه وفارغ".

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وأضاف أنه قال لوزير الصحة الأمريكي إن إيران حاليا في مرحلة السيطرة على المرض، وأنها مستعدة لمساعدة الشعب الأمريكي لإنقاذه من عجز إدارته عن الخروج من الظروف الحالية.

المصدر: "تويتر" + RT

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