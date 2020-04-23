"فوربس" تنشر قائمة بالدول الأكثر زيادة في عدد المليارديرات

كشفت مجلة "فوربس" أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تصدرت بلدان العالم من حيث الزيادة في عدد أصحاب المليارات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكرت الوكالة، أن الصين تشغل المركز الأول في القائمة حيث ظهر فيها 325 مليارديرا جديدا ليصل العدد الإجمالي لهم إلى 389.

وأشارت إلى أنه في هونغ كونغ، زاد عدد أصحاب المليارات من 41 إلى 66، لتحتل هذه المقاطعة الصينية المركز الخامس في الترتيب.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة حيث ظهر فيها 210 مليارديرات ليصل عددهم الإجمالي 614.

وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا بـ55 مليارديرا جديدا، ليصل مجموعهم إلى 107، فيما شغلت الهند المركز الرابع بـ53 مليارديرا جديدا ليصل إجماليهم إلى 102.

وفي روسيا، ظهر 38 مليارديرا جديدا، ليصل إجماليهم في البلاد إلى 99.

وبين أثرياء روسيا الجدد، ركزت المجلة على تاتيانا باكلتشوك مؤسسة ومديرة متجر Wildberries للبيع عبر الإنترنت، ورئيس رابطة "روسيا للأعمال" أليكسي ريبيك.

المصدر: aif.ru