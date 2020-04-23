تراجع الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا مع تسجيل 616 حالة جديدة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الخميس إلى 18738، بتسجيل السلطات 616 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير أرقام اليوم إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 759 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4583 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 138087 حالة.

وتظهر الإحصائيات وجود زيادة في عدد الإصابات الجديدة مقارنة باليوم السابق، حيث أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس الأربعاء، تسجيل 4451 حالة جديدة.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.



425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.



As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020

المصدر: RT