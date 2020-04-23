سويسرا تعلن عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 1268 من 1217 أمس الأربعاء، عقب تسجيل 51 حالة.

وأضافت، أن "عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268 حالة، بعد الكشف عن 228 حالة إصابة جديدة".

وتخطط الحكومة السويسرية، اعتبارا من 27 أبريل الجاري، للتخفيف التدريجي من القيود والإجراءات التي فرضتها البلاد بسبب كورونا.

وأوضحت، أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وفتح صالونات الحلاقة والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو المقبل.

المصدر: "رويترز"