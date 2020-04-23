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موقف محرج لوزير بريطاني نسي إغلاق الميكروفون

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موقف محرج لوزير بريطاني نسي إغلاق الميكروفون
Reuters
صورة تعبيرية، فيديو كونفرنس
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وقع فوغان غيثينغ وزير الصحة في حكومة ويلز بالمملكة المتحدة في موقف محرج، بسبب نسيانه إغلاق الميكروفون خلال اجتماع أجراه بتقنية الفيديو، حيث قام بإهانة زميلة له.

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ونسي غيثينغ، بعد انتهاء اجتماع عبر الإنترنت لجمعية مكافحة فيروس كورونا، أن يغلق الميكروفون، حيث انتقد نائبة الجمعية الويلزية، جيني راثبون، قائلا: "ما الذي يحدث لها بحق الجحيم؟".

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فقد تفاجأ بعض المشاركين في المؤتمر من هذه الكلمات، وضحك بعضهم الآخر، في حين لم تقم راثبون بأي رد فعل، فيما طلبت رئيسة الجمعية إلين جونز بسرعة من الوزير إيقاف الميكروفون.
بدوره، اعتذر غيثينغ عن تصرفه ونشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، أكد فيها أنه يشعر بالخجل من تصريحاته. وكتب: "لقد أرسلت رسالة اعتذار إلى جيني راثبون وعرضت التحدث إذا أرادت ذلك. إنه موقف غير محبب في هذا الوضع غير المسبوق".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم اليوم الخميس، 2.6 مليون مصاب، في حين تخطى عدد المتعافين من المرض حاجز 715 ألف شخص. 

المصدر: وكالات

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