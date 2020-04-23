موقف محرج لوزير بريطاني نسي إغلاق الميكروفون

وقع فوغان غيثينغ وزير الصحة في حكومة ويلز بالمملكة المتحدة في موقف محرج، بسبب نسيانه إغلاق الميكروفون خلال اجتماع أجراه بتقنية الفيديو، حيث قام بإهانة زميلة له.

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ونسي غيثينغ، بعد انتهاء اجتماع عبر الإنترنت لجمعية مكافحة فيروس كورونا، أن يغلق الميكروفون، حيث انتقد نائبة الجمعية الويلزية، جيني راثبون، قائلا: "ما الذي يحدث لها بحق الجحيم؟".

Wales' health minister Vaughan Gething has been left red-faced after being heard criticising fellow Labour colleague Jenny Rathbone during a virtual plenary session https://t.co/rU5w4H1NCZpic.twitter.com/jXPtJzrHq6 — ITV Wales News (@ITVWales) April 22, 2020

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فقد تفاجأ بعض المشاركين في المؤتمر من هذه الكلمات، وضحك بعضهم الآخر، في حين لم تقم راثبون بأي رد فعل، فيما طلبت رئيسة الجمعية إلين جونز بسرعة من الوزير إيقاف الميكروفون.

بدوره، اعتذر غيثينغ عن تصرفه ونشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، أكد فيها أنه يشعر بالخجل من تصريحاته. وكتب: "لقد أرسلت رسالة اعتذار إلى جيني راثبون وعرضت التحدث إذا أرادت ذلك. إنه موقف غير محبب في هذا الوضع غير المسبوق".

I’m obviously embarrassed about my comments at the end of questions today. I’ve sent a message apologising and offered to speak to @JennyRathbone if she wishes to do so. It is an unwelcome distraction at a time of unprecedented challenge. — Vaughan Gething AM (@vaughangething) April 22, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم اليوم الخميس، 2.6 مليون مصاب، في حين تخطى عدد المتعافين من المرض حاجز 715 ألف شخص.

المصدر: وكالات