أوكرانيا تعتزم تصحيح "المعلومات المضللة" في ويكيبيديا

بدأت وزارة الخارجية الأوكرانية، بعملية تعاون مع الموسوعة الحرة في الإنترنت "ويكيبيديا"، بهدف "تصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة المنشورة هناك".

ونقل موقع "سترانا" الأوكراني، عن دميتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني: "تعتبر حماية الحقيقة ومواجهة المعلومات الخاطئة والمزيفة، أولوية استراتيجية للسياسة الخارجية الأوكرانية. باشرنا مع شركائنا في مكافحة التضليل في جزء مهم - أكبر موسوعة في العالم. من المعروف أن مقالات ويكيبيديا تعتبر يوميا مصدرا للمعلومات لملايين الأشخاص حول العالم".

وأضاف كوليبا: "من المهم جدا أن تكون المعلومات حول أوكرانيا في هذه الموسوعة، موضوعية وموثوقة قدر الإمكان".

ووفقا للجانب الأوكراني، تعتزم الوزارة المذكورة بالتعاون مع ويكيبيديا، إطلاق العديد من المشاريع المشتركة، وفي إطارها ستملأ الموسوعة بـ "معلومات صادقة ودقيقة عن أوكرانيا، وعن الحرب في دونباس، وعن شبه جزيرة القرم، واندماج أوكرانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع الدول الأخرى والنشاط العام للبلاد".

واعتبارا من شهر مايو، سيباشر العديد من الدبلوماسيين الأوكرانيين والأجانب بتجميع المعلومات حول المؤسسات الدبلوماسية، وعلاقات أوكرانيا مع الدول الأخرى، حول السياسيين والشخصيات العامة والتواريخ الهامة والأحداث، والأماكن التاريخية.

المصدر: RT