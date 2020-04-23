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الكرملين: موعد القمة الافتراضية لـ"الخمس الكبرى" في مجلس الأمن الدولي لم يحدد بعد

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الكرملين: موعد القمة الافتراضية لـ
Reuters Maxim Shemetov
مشهد الكرملين ومقر وزارة الخارجية الروسية - موسكو
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أعلن الكرملين أن موعد القمة الافتراضية بواسطة الفيديو التي يجري العمل على التحضير لها بين زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم يحدد بعد.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، أن الاتصالات بين الدول الخمس مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية من أجل التحضير للقمة وتحديد موعدها.

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وتعود فكرة تنظيم القمة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع بواسطة الفيديو في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين أمس، أن أجندة القمة لن تقتصر على ملف كورونا فقط، بل ستشمل مواضيع كثيرة أخرى والعمل على بلورة أجندة اللقاء لم يكتمل بعد.

ومن المخطط أن يبحث الزعماء الخمسة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم على خلفية تفشي كورونا.

المصدر: نوفوستي

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