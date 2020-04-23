بينهم أكثر من 20 طفلا.. إصابة عشرات الليبيين بكورونا في بريطانيا ووفاة عدد منهم

أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا أن العشرات من مواطني البلاد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، وأن هناك وفيات بينهم.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها في "فيسبوك" في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء أن عدد الليبيين المصابين بكورونا في بريطانيا بلغ 58 شخصا على الأقل، بينهم 23 طفلا، وقد توفى أربعة منهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الضحايا الأربعة رجال كبار، مضيفة أن رجلين آخرين لا يزالان في حالة حرجة، فيما تماثل 32 من إجمالي عدد المصابين للشفاء.

وسجلت في داخل ليبيا حتى الآن وفاة واحدة و60 إصابة بكورونا.

المصدر:RT